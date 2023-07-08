İstanbul'un bir bölgesinde denize girmek yasaklandı: Kaymakamlıktan açıklama!

İstanbul Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İstanbul'un bir bölgesinde denize girmek yasaklandı: Kaymakamlıktan açıklama!

İstanbul Sarıyer'de bu hafta sonu denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı. İşte haberin detayları...

Sarıyer Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda bu hafta sonu ilçede denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden, bu cumartesi ve pazar günleri ilçenin Karadeniz sahillerinde denize girmenin can güvenliği açısından yasaklandığı kaydedildi.

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