Bakanlığın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Herkes tek bir şeye odaklandı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu'nu kabul etti. Bakanlığın görüşmeden paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapanlar Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu tartıştı.

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Bakanlığın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Herkes tek bir şeye odaklandı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ile Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile görüştü. Bakanlığın görüşmeden paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu sordu.

İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELDİLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye; Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı, Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz, Ukrayna'nın Arap ve Müslüman Devletlerle Etkileşiminden Sorumlu İstişare Kurulu Sekreteri Snaver Seythalil ve Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov katıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeyi, "Bakan Hakan Fidan, Kırım Tatar Türklerinin lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile İstanbul'da görüştü" ifadeleri ile duyurdu.

FİDAN'I YENİ GÖREVİ DOLASIYLA TEBRİK ETTİ

Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Kırımoğlu ile görüşmede Rus hapishanelerindeki Kırım Tatar siyasi tutsaklar konusunun ele alındı.

HAKAN FİDAN'IN BOYU GÜNDEM OLDU

Bakanlığın paylaştığı fotoğrafın altına yorum yapanlar, Hakan Fidan'ın boyunun kaç olduğunu sordu.

Bakanlığın paylaştığı fotoğraf gündem oldu: Herkes tek bir şeye odaklandı! - Resim : 1

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