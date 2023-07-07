CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “Kamuoyunda gelişen ‘İstanbul İl Başkanlığı’na atama yapılacağı’ iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamuoyunda cereyan eden tartışmalar, partimizin gündeminde yoktur" dedi.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılacağı iddialarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atama yapılacağı iddialarına ilişkin bu akşam yazılı bir açıklama yaptı.

İddiaları yalanlayan Erdem, İl Başkanı'nın delegelerce belirlendiğini hatırlattı. 

Erdem şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda gelişen ‘İstanbul İl Başkanlığına atama yapılacağı’ iddiasına binaen; İstanbul il başkanı, seçilmiş il delegeleri tarafından seçilmiştir ve İstanbul il başkanını sadece il delegeleri belirler. Kamuoyunda cereyan eden tartışmalar, partimizin gündeminde yoktur.”

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Eren Erdem CHP
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