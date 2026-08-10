'Cezaevi'nde İsyan' İddiasına Soruşturma: 21 Hesap Engellendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlattı. Paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında cezaevinde isyan çıktığı yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımların, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılığın talebi üzerine, paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı verildi.
Kaynak: AA
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