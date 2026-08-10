'Cezaevi'nde İsyan' İddiasına Soruşturma: 21 Hesap Engellendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlattı. Paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Son Güncelleme:
'Cezaevi'nde İsyan' İddiasına Soruşturma: 21 Hesap Engellendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında cezaevinde isyan çıktığı yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımların, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu oluşturduğu değerlendirilerek soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılığın talebi üzerine, paylaşımları yapan 21 sosyal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı verildi.

Konya'da Cezaevinde İsyan Çıktı Paylaşımlarına Jet Soruşturma: 8 Kişi Hakkında Gözaltı KararıKonya'da Cezaevinde İsyan Çıktı Paylaşımlarına Jet Soruşturma: 8 Kişi Hakkında Gözaltı KararıGüncel

Konya'da 'Cezaevinde İsyan Çıktı' İddiasına Emniyetten Yalanlama GeldiKonya'da 'Cezaevinde İsyan Çıktı' İddiasına Emniyetten Yalanlama GeldiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Konya
Son Güncelleme:
Muğla'da Sır Ölüm: Yaşlı Çift, Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu Muğla'da Sır Ölüm: Yaşlı Çift, Başlarından Vurulmuş Halde Bulundu
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı: 'AB'nin Atacağı Adım Hepimizin Menfaatine' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı: 'AB'nin Atacağı Adım Hepimizin Menfaatine'
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti Harekete Geçiyor: Üsküdar'daki Başkan Vekili Seçimine İtiraz Seçimlerin İptali İçin Başvuru Yapacaklar
TBMM'de Tarihi Gün! 'Çerçeve Yasa'nın İlk Bölümü Kabul Edildi 'Çerçeve Yasa'nın İlk Bölümü Kabul Edildi
Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı Cemil Tugay'dan AK Parti İddiasını Güçlendiren Hamle: Gruptan Ayrıldı
Özgür Özel Kararını Verdi! YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu YENİ Parti'nin 'Çerçeve Yasa' Tutumu Belli Oldu
Özgür Özel YENİ Parti'nin Kararını Açıkladı: 'Barışın Önünde Durmayacağız' Özel YENİ Parti'nin Kararını Açıkladı