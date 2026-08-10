Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vize ve Gümrük Birliği Mesajı: 'AB'nin Atacağı Adım Hepimizin Menfaatine'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Başbakanı Christian Stocker'le ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Sayın Şansölye ile ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerini ele aldık. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

TİCARET HEDEFİ 5 MİLYAR DOLAR

* Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Ülkemizde binin üzerinde Avusturya firması faaliyet gösteriyor. Avusturya menşeli doğrudan yatırımlar 11 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımları ise 1 milyar dolara yaklaşıyor. Tüm bu rakamlar aramızdaki potansiyelin en açık göstergesidir.

* Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut Karma Ekonomik Komisyon mekanizması yerine Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi'nin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz. Avusturya ile yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayii alanlarında önemli iş birliği potansiyeline sahibiz. Ortak koridoru gösterecek bu nitelikte stratejik iş birliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz.

'AB'NİN ATACAĞI ADIM HEPİMİZİN MEFAATİNE'

* Bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.

*Bölgesel ve küresel meselelerde de fikir alışverişinde bulunduk. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın, Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız.

Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Türkiye ve Avusturya olarak Balkanlar'da istikrarın sürmesine de büyük önem atfediyoruz.

STOCKER: TÜRKİYE KİLİT ÜLKE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra söz alan Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'in açıklamalarıysa şöyle:

* Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Ekonomik işbirliğine baktığımız zaman çok güçlü bir işbirliğimiz var. Göç konusunda Türkiye çok önemli bir kilit ülke. Güvenlik konusunda da öyle.

* Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler çok zengin ve çok değişken bir tarihe sahip. Aynı zamanda tabii ki bugünkü görüşmelerden de şunu gördük ki gerçekten çok yakın bir iş birliğimiz var. Ekonomik ve toplumsal ilişkilerimiz de bunun temelini oluşturuyor. 60'lı yıllardan beri Avusturya'ya gelen insanlarımız aslında Avusturya'nın ekonomisine çok önemli bir destek verdiler. Ve şu anda Türkiye kökenli 300 binden fazla insan Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'nın ekonomisine, kültürüne ve toplumuna büyük bir katkı sağlıyorlar. İyi bir entegrasyon ve saygıya dayalı bir birlikte yaşam çok önemli ve buna da destek veriyorum ben.

* (Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için) Türkiye'nin, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bu konudaki şahsi çabalarınızı takdir ediyoruz.

* Ortadoğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz.

Kaynak: AA