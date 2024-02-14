Çevreci Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı

Erzincan İliç'teki altın madenine karşı mücadele veren çevreci aktivist Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı.

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Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninde meydana gelen facianın ardından İliç Savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı.

Veryansın Tv’nin aktardığına göre, facianın ardından bögeye giden ve yabancı ortaklı maden şirketine direnen Sedat Cezayirlioğlu, jandarma engeliyle karşılaşmıştı.

Köyüne giremeyen Cezayirlioğlu’nun şimdi de gözaltına alındığı öğrenildi.

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