Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamaoğlu'na yönelik saldırıya tepki: 'Bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz'

İBB Başkanı İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırı ve provokasyona komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'dan Ekrem İmamaoğlu'na yönelik saldırıya tepki: 'Bu ve bunun gibi yüzlerce sebep! İyiliğin kazanmasına hasretiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki miting saati yaklaşırken bozkurt işareti yapan onlarca kişi meydana toplandı.

İmamoğlu‘nun konuştuğu otobüsün arkasında duran grup, miting başlarken de provokasyona devam etti ve taşla saldırdı. Eline mikrofonu alan İmamoğlu, polise seslenerek olaya müdahale etmelerini istedi. Polis müdahale etmeyince de vali ve emniyet müdürü hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. İmamoğlu konuşurken, arkadaki gruptan sataşmalar devam etti. Gruptan taş fırlatılınca bir anda miting kesildi, topluluk dağıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan saldırı ve provokasyona komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yılmaz paylaşımında "Bir mitingde Türk bayrağı ile süslenmiş alanda insanlara taş atmak 2023 de olduğumuzu unutturdu" dedi.

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seçim 2023 Ekrem İmamoğlu
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