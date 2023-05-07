Gazeteci Banu Acun Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı

Gazeteci ve eski 32. Gün editörü Banu Acun, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Gazeteci Banu Acun gözaltı sürecinde yaşadıklarını Gerçek Gündem’e anlattı.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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Gazeteci Banu Acun Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı

Gazeteci ve eski 32. Gün editörü Banu Acun, Sabiha Gökçen Havaalanı’nda Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı. Acun, gözaltı sürecinde yaşadıklarını Gerçek Gündem’e anlattı.

Uzun yıllar 32.Gün’de Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar’la birlikte çalışan 32.Gün’ün eski editörlerinden Banu Acun bugün Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin TCK 301’i gerekçe göstererek çıkardığı yakalama emri uyarınca Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alındı.

Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarını içeriyor.

Bugün Sabiha Gökçen Havaalanı’nda gözaltına alınana gazeteci Banu Acun’un hafta içinde savcılığa ya da hakimliğe ifade verme şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

“PASAPORT KONTROLÜNDE HAKKIMDA SORUŞTURMA OLDUĞU İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜM”

Gazeteci Banu Acun, gözaltı sürecinde yaşadıklarını Gerçek Gündem’e anlattı. Berlin’de yaşadığını söyleyen Acun, belgeselinin kurgusunu yapmak için bugün İstanbul’a geldiğini ifade etti. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda pasaport kontrolünde hakkında soruşturma olduğu için karakola götürüldüğünü söyleyen Acun, gözaltı sürecinde yaşadıklarını anlattı:

“Bugün hazırladığım belgeselin kurgusunu yapmak için İstanbul’a geldim, normalde Berlin’de yaşıyorum. Pasaport kontrolünde hakkımda soruşturma olduğu için beni karakola götürdüler. Tüm bu işlemler 1,5 saat sürdü. Suçlamayı bilmiyorum. Hakkımda soruşturma varmış.”

"SAVCI ÖNCE BU GECE GÖZALTINDA KALACAĞIMI SÖYLEDİ, SONRA SERBEST BIRAKTILAR"

Gazeteci Banu Acun, önce savcının kendisine geceyi karakolda geçireceğini söylediğini belirtti. Acun, “Savcı önce bana geceyi karakola geçirsin, yarın ifade versin dedi. Polis, gazeteci olduğumu söyleyince ifadeye gitmek üzere beni serbest bıraktılar” dedi.

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