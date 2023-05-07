Tabela kayıtlardan farklı! Elazığ'da 'Atatürk' ismiyle ilgili skandal uygulama

Yenilenmesinin ardından bugün kapılarını açacak olan Elazığ Atatürk Stadyumu'nun tabelasında Atatürk ismine yer verilmedi. TFF kayıtlarında stadyumun ismine Elazığ Atatürk Stadyumu olarak yer verilirken AKP'li yetkililer 'yanlışlık' savunması yaptı.

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Tabela kayıtlardan farklı! Elazığ'da 'Atatürk' ismiyle ilgili skandal uygulama

Elazığ’da yenilenen ve bugün açılacak tarihi stattan Atatürk'ün ismi çıkarıldı. Yıllarca "Elazığ Atatürk Stadyumu" olarak hizmet veren stadın tabelasında “Elazığ Stadyumu” ibaresi yer alırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun kayıtlarında ise “Elazığ Atatürk” olarak geçiyor.

1974’ten bu yana şehrin takımı Elazığspor’un maçlarına ev sahipliği yapan stat, yıllarca “Elazığ Atatürk Stadyumu” olarak hizmet verdi. 2019’da yıkılan ve aynı yerde yeniden inşa edilen 18 bin 423 seyirci kapasiteli stat, Elazığspor’un bugün saat 15.00’te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig’de Karaköprü Belediyespor’u konuk edeceği maçla kapılarını açacak.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre, Elazığ'da yapımı tamamlanıp bugün kapılarını açacak stattan ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı çıkarıldı ve yeniden verilmedi.

TFF'NİN KAYITLARINDA YER ALAN İSİM: ELAZIĞ ATATÜRK STADYUMU

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; stada asılan dev tabelada uzun süredir Atatürk’ün adına yer verilmiyor. Tabelada sadece “Elazığ Stadyumu” yazıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kayıtlarında ise stadın ismi “Elazığ Atatürk Stadyumu” olarak geçiyor.

AKP'Lİ YETKİLİLER "YANLIŞLIK" DEDİ

Tarihi stattan Atatürk’ün adının kim tarafından ve hangi kararla çıkarıldığı konusunda resmi kurumlar hiçbir açıklama yapmadı. Tepkiler üzerine görüş bildirmek zorunda kalan bazı AKP’li yetkililer Atatürk’ün adının çıkarılıp Elazığ Stadyumu tabelasının asılmasını “yanlışlık” olarak değerlendirmişti. Buna rağmen geçen sürede stadın tabelasına Atatürk’ün ismi eklenmedi

 
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