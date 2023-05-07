Bahçeli daha dün mermilerle tehdit etmişti... Bakan Çavuşoğlu: "Bence muhalefetin üslubu çok sert, mitinglerde küfürlü konuşuyorlar"

Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, "Antalya'da tepkiler çok iyi, gerçekten beklediğimin de ötesinde. Çünkü bu seçimin kritik bir seçim olduğunu biliyorlar. Toplumun her kesimiyle diyaloğumuz çok iyi. İlk turda İnşallah bitecek. Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de oyu artıyor" değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Seçim atmosferinde mutlaka duygusal yaklaşımlar olur ama sonra bu seçim çok kritik bir seçim diyorlar. İlk aylarda farklı duygular olur ama sona doğru yaklaşıldığında mantık olarak değerlendirildiğinde vatan ve milletimiz için Sayın Erdoğan'a olan destek artıyor.

"SEÇİME GİDİYORUZ DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Muhalefet seçmeniyle konuşuyoruz, selamlaşıyoruz. Seçime gidiyoruz düşman değiliz. Her zaman birbirimize sevgi saygı duyuyoruz. Herkes Antalya'yı örnek gösteriyor.

"AK PARTİ'NİN OY ORANI ŞU ANDA YÜZDE 40'IN ÜSTÜNDE"

AK Parti'nin oy oranı şu anda yüzde 40'ın üstünde. Bence muhalefetin üslubu çok sert. Mitinglerde küfürlü konuşuyorlar.

"14 MAYIS SEÇİMLERİNİ BİR BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

14 Mayıs seçimlerini bir beka meselesi olarak görüyorum. Şu anda karşımızdaki aday ve ittifak Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağız diyor, FETÖ ve PKK iltisaklı KHK'lıları görevlerine iade edeceğiz diyor Kılıçdaroğlu. Mahkemeye gidenler mahkemeyi kazanıyorsa zaten mecburen iade ediliyor. Kılıçdaroğlu mahkemeyle iade edilmeyenleri söylüyor. Bu kişilerin bakanlığa dönmesi bir beka meselesi değil mi?"

MUHALEFETE TEHDİTLER SAVURMUŞLARDI

Cumhur İttifakı ortakları yaptıkları konuşmalarda seçimi “darbe” olarak nitelemişlerdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı konuşmasında, “Ya müebbet alırlar ya vücutlarına kurşun” demişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hemen her konuşmasında muhalefete hakaretler yağdırıp, “terörle işbirliği yapmakla” suçluyor.