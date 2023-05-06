Bahçeli'nin 'mermili' tehdidine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır' ifadeleri ile tehdit ettiği Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt geldi.

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Bahçeli'nin 'mermili' tehdidine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. 

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve ittifak ortaklarını tehdit eden Bahçeli, "2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘hayır’ diyen, Libya tezkeresine ‘hayır’ diyerek ‘Mavi Vatan’daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alır" ifadelerini kullandı. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT 

Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz" ifadelerini kullandı.

Etiketler
seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli
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