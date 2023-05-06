Kılıçdaroğlu beklenen videoyu 'Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu' notuyla paylaştı
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 23.00’te yayınlayacağını duyurduğu videosunu "Kılıçdaroğlu "Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu" notuyla paylaştı.
İstanbul Mitingi’nde yüzbinlerce kişiye hitap eden Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yurttaşlara çağrı yapmış, "Bu akşam saat 23.00’te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum" ifadelerini kullandı.
BEKLENEN VİDEOYU YAYINLADI
Kılıçdaroğlu beklenen videoyu 'Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu' notuyla paylaştı.
Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:
Ayrıntılar geliyor...
Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu. pic.twitter.com/MXxYUWezxy— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 6, 2023
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