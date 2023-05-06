İstanbul Mitingi’nde yüzbinlerce kişiye hitap eden Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yurttaşlara çağrı yapmış, "Bu akşam saat 23.00’te burada en stratejik, en görkemli projemizi açıklayacağım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Dünya düzenindeki yerimizi değiştirecek, Türkiye’yi en üst lige taşıyacak projemizi duyacaksınız. Haydi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BEKLENEN VİDEOYU YAYINLADI

Kılıçdaroğlu beklenen videoyu 'Ne Batı ne Doğu, bu Türk'ün Yolu' notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

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