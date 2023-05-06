Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Depremzedelere seslendi

Seçimlere 8 gün kala liderler, siyasi mesajlarını hem miting kürsülerinden hem de sosyal medya hesaplarından yoğunlaştırarak vermeyi sürdürüyor.

DEPREMZEDELERE SESLENDİ

Son olarak Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yayınladığı bir video ile depremzedelere seslendi.

Kılıçdaroğlu videoya "Depremzedelerin anayasal hakkı" notunu düştü.

“Sevgili halkım… Bugün depremzedelere seslenmek istiyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde afeti felakete dönüştüren, sarayın simsar ve aracı düzeninin yarattığı ihmaller zinciridir. Bunu unutmayın. Bu yüzden ailesini, akrabalarını, sevdiklerini kaybeden 10 binlerce vatandaşa söyleyeceklerim var.

“CHP GELİRSE TEMELİ ATILAN KONUTLAR YAPILMAZ DİYENLERE İNANMAYIN”

‘Sakın ola CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz’ diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar. Açıkça yalan. Yahu yapmak zorundayız zaten. Anayasa emrediyor. Onlar anayasa falan tanımazlar, ama biz, devleti kuran partiyiz. Bizde anayasaya uyulur. Ben anayasanın üstünlüğüne her zaman inandım ve her zaman anayasaya bağlıyım. Anayasanın devlete verdiği görevi, vazife sayarım.

“BİR YILDA KONUT SÖZÜ VERDİKLERİ ADIYAMAN SAMSAT’TA, VAN’DA YILLARDIR KONUT BEKLEYEN, KONTEYNERLERDE YAŞAYAN İNSANLARIMIZ VAR”

Siz asıl bir yılda deprem bölgesindeki konutları yapacağız diyen saraya inanmayın. Onlar bunu daha önce de söylediler. Bir yılda konut sözü verdikleri Adıyaman Samsat’ta, Van’da yıllardır konut bekleyen, konteynerlerde yaşayan insanlarımız var. Şimdi yine deprem bölgesinde gelişi güzel attıkları temellerle depremzedelerin parasını kendi çetelerine çantacılarına, ihalecilerine transfer etmeye çalışıyorlar. Ama siz hiç endişe etmeyin hiç. Anayasa gereği devlet, evi yıkılan vatandaşını 20 yıl borca bağlayamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti evi başına yıkılan vatandaşına ücretsiz konut sağlamak zorundadır ve de çok şükür bu güçtedir.

“SİZ SARAYIN YALANLARINA DA İFTİRALARINA DA İNANMAYIN”

Çok net söylüyorum: Bu devletin depremzedeye konut borcu var. Bu borcu, biz ödeyeceğiz. Depremzedelerin evlerini, iş yerlerini yeniden inşa edeceğiz ve tek kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz. Ondan sonra da devlet olarak depremzedelerimizle oturup helalleşeceğiz. Bu kadarla da kalmayacağız. Yeni inşa edilecek konutlarda kullanılacak tüm malzemeler, çimentosu da parkesi de kapısı da bacası da bölgede üretilecek. Bunun için yeni fabrikalar kurulacak. Bu yatırımlar için özel teşvikler vereceğiz. Bu fabrikalar daha sonra aynı şekilde istihdama, üretime devam edecekler. İhracat yapacaklar. Sözün özü: Az önce de söyledim. Siz sarayın yalanlarına da iftiralarına da inanmayın lütfen. Siz de cesur olun ve artık bunların yalanlarını reddedin elinizin tersiyle bu yalancıları itin."