15 Mayıs'ta okullar tatil edilecek

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından 15 Mayıs'ta okullar tatil edilecek. Öğretmenler ise idari izinli sayılacak.

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15 Mayıs'ta okullar tatil edilecek

Türkiye, 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gidiyor. 

15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 24 TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer katıldığı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olacağını açıkladı. Özer, “Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN SİYASİ PROPAGANDA

Yayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için seçim propagandası yapan Bakan Özer, "Vatandaşlarımızda son 20 yılda sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccüh var, bunu görüyoruz Birinci turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan sayın cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum" diye konuştu.

"45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI YARIN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Bakan Mahmut Özer; "Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz" dedi. 

 
 
 
 
 
 
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