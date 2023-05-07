Şanlıurfa'da feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde araç yüklü tır ile kamyonet çarpıştı. Kazada, her iki araç da şarampole devrildi. Olay yerinde 6 kişi yaşamını yitirdi.

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Şanlıurfa'da feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonetle tırın çarpışması sonucu 6 kişi öldü.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 23. kilometresinde, 63 AEM 905 plakalı araç yüklü tır ile 31 AAG 099 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, her iki araç da şarampole devrildi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

 

Kaynak: AA

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