Çeçenistan Lideri Kadirov, Türkiye'de Ölümden Döndü

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Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için bulunduğu Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, bugün öğle saatlerinde Bodrum’un Kaynar mevkiinde yer alan 5 yıldızlı bir otelin plajında meydana geldi. İddiaya göre, denize giren Kadirov bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden otel görevlileri, hemen sağlık ekiplerine ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadirov’u kıyıya çıkardı. Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirov, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Çeçen liderin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Kadirov’un bir süre müşahede altında tutulacağı belirtildi.

Olay, Bodrum’un yoğun turizm sezonunda yaşanırken, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi. Yetkililer, konuyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: İHA