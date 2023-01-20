Rus ordusunda sakal tartışması: Yasak Kadirov'un tepkisini çekti

GERÇEK GÜNDEM - Rus paralı asker grubu Wagner'in başında bulunan Yevgeny Prigozhin'in ardından Çeçen lider Ramzan Kadirov da Rus ordusundaki askerlere getirilen sakal yasağını eleştirdi.

Emekli korgeneral ve milletvekili Viktor Sobolev geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda sakal ve cep telefonlarına yönelik yasağın askeri disiplinin bir unsuru olduğunu söylemişti.

Kadirov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Sobolev'e tepki göstererek, "Görünen o ki, askeri kuralları yeniden okuduğuna göre Korgeneral Sobolev'in bolca boş vakti var" ifadelerini kullandı.

Ordudaki müslüman askerlerin dini vazifeleri gereği sakal bıraktıklarını belirten Kadirov, Sobolev'in yorumları için 'açık bir provokasyon' dedi.

Wagner patronu Prigozhin de geçen günlerde Sobolev'in yorumlarını 1960'lardan kalma ve absürd olarak tanımlamıştı.

Ukrayna'ya gönderdikleri kuvvetler büyük oranda komuta kademesinden bağımsız hareket eden Kadirov ve Prigozhin geçen sonbahardan bu yana Rus komuta kademesine yönelttikleri eleştirilerle dikkat çekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem