Meteoroloji'den Müjdeli Haber: Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu, İstanbul'a Yağış Geliyor

Afrika'dan gelen aşırı sıcaklarla 'Termal şok' uyarısı verilen İstanbul'un beklediği yağış için tarih verildi. Meteoroloji'nin verilerine göre; İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba günü boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

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Meteoroloji'den Müjdeli Haber: Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu, İstanbul'a Yağış Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'un uyarıları doğrultusunda İstanbul, Afrika'dan gelen aşırı sıcaklarla zor günler geçiriyor. Dün afet olarak nitelendirilen bir sıcaklık altında kalan kentte sıcaklık 40 dereceden fazla hissedilirken, Meteoroloji'nin verilerine göre yüksek sıcaklık pazar gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞIŞ GELİYOR?

Kentte, 28-29 Temmuz tarihlerinde yüksek nem beklendiğini belirtilirken, İstanbulluların biraz olsun rahatlatacak haber de geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün orta ve uzun vadeli tahminlerine göre, İstanbul'da 30 Temmuz Çarşamba günü uzun zaman sonra ilk kez yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den Müjdeli Haber: Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu, İstanbul'a Yağış Geliyor - Resim : 1

YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Kentte etkisini gösterecek gök gürültülü sağanak yağış, Marmara Bölgesi'nin tamamında da kendisini gösterecek. 31 Temmuz Perşembe günü itibarıyla ise yağışlı hava yeniden Marmara Bölgesi'ni terk edecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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