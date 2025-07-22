İstanbul İçin ‘Mesai Saatleri’ Uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Vali Gül'e Acil Çağrı
İstanbul’da yarın hava sıcaklığının rekor düzeylere çıkacağı uyarısı yapan meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, mesai saatlerinin erkene çekilmesi için İstanbul Valisi Davut Gül’e acil çağrı yaptı.
Türkiye, Temmuz ayının ortalarında etkisini artıran sıcak hava dalgasının tam ortasında kaldı. İstanbul’da bunaltıcı sıcaklıkların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasının İstanbul'da rekor seviyelere ulaşabileceğini belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
VALİ GÜL'E SESLENDİ
İstanbul’un özellikle güney ilçelerinde termometrelerin 40 dereceyi gösterebileceğini belirten Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek mesai saatlerinin erkene çekilmesi çağrısında bulundu..
Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şen, şu ifadeleri kullandı: "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C. Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız."
Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın istanbulda en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece ensıcak gece olacak 27C. Gündüz istanbulun güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40C— Prof.Dr.Orhan Şen (@TemizHava) July 22, 2025
Yarın dışarı çıkmayın.
Sn Valımız yarın…