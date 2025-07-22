İstanbul İçin ‘Mesai Saatleri’ Uyarısı! Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Vali Gül'e Acil Çağrı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye, Temmuz ayının ortalarında etkisini artıran sıcak hava dalgasının tam ortasında kaldı. İstanbul’da bunaltıcı sıcaklıkların özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasının İstanbul'da rekor seviyelere ulaşabileceğini belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

VALİ GÜL'E SESLENDİ

İstanbul’un özellikle güney ilçelerinde termometrelerin 40 dereceyi gösterebileceğini belirten Prof. Dr. Şen, İstanbul Valisi Davut Gül’e seslenerek mesai saatlerinin erkene çekilmesi çağrısında bulundu..

Sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklama yapan Şen, şu ifadeleri kullandı: "Bugün ve yarın ısı çarpmalarına dikkat. Yarın İstanbul'da en sıcak gün. Isı adası etkisinden dolayı aşırı sıcaklar iş çıkışına kadar devam eder. Bu gece en sıcak gece olacak 27C. Gündüz İstanbul'un güney ilçelerinde rekor kırılabilir. 38-40 C. Yarın dışarı çıkmayın. Sn Valimiz yarın mesai saatini erkene alırsa afete dönüşmeden atlatırız."