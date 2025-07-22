Geyve-Bilecik Yangını: 7 Bin Hektar Kül Oldu, Mahmut Tanal’dan AKP Politikalarına Sert Eleştiri

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz 2025’te başlayan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını, Türkiye Ormancılar Derneği’ne göre yaklaşık 7 bin hektarlık alanı yok etti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, yangının yalnızca iklim koşullarından değil, aynı zamanda AKP’nin yıllardır sürdürdüğü yanlış ormancılık politikalarından kaynaklandığını belirtti. Tanal, X platformunda yaptığı paylaşımda, orman köylülerinin yangınla mücadeledeki kritik rolüne dikkat çekerek, bu kesimin üretim ve koruma faaliyetlerinden dışlanmasının yerel refleksleri zayıflattığını vurguladı.

Yangın, Geyve’nin Hacılar Mahallesi’nde orman dışı bir alanda başlayarak rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz, Büyükyenice, Borcak ve Kazancı köylerinin tahliyesine yol açtı. Sakarya’da Hacılar ve Taşoluk mahallelerinde 3 ev tamamen yanarken, 7’si konut olmak üzere 12 bağımsız bölüm ağır hasar aldı. Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bir çiftlikte başlayan yangında ise 95 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangına 871 personel, 6 uçak, 12 helikopter ve 195 kara aracıyla müdahale edilirken, köylülerin traktör ve su tankerleriyle destek verdiği gözlendi.

'ORMAN KÖYLÜLERİNİN DAYANIŞMASININ DESTEKLENMESİ GEREKİYOR'

Tanal, AKP’nin orman alanlarını turizm, enerji ve madencilik sektörlerine tahsis etme politikalarının ekosistem bütünlüğünü bozduğunu ve yangın riskini artırdığını savundu. Özellikle kıyı bölgelerinde “orman vasfı” kaldırılarak yapılaşmaya açılan alanların doğal yangın bariyerlerini yok ettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin iklim kriziyle mücadele politikalarının yetersiz olduğunu, artan sıcaklık ve kuraklığın yangınları daha sık ve şiddetli hale getirdiğini ifade etti. Tanal, orman köylülerinin dayanışmasının kurumsal olarak tanınması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

'SERMAYEYE TAHSİS ETMEYE ODAKLANIYOR'

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangının kısmen kontrol altına alındığını, ancak rüzgar nedeniyle riskin devam ettiğini belirtirken, Bakan İbrahim Yumaklı, Bilecik’teki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ancak Tanal, yangınların sadece doğal afet değil, aynı zamanda yanlış politikaların bir sonucu olduğunu savunarak, “AKP’nin ormancılık politikaları, ormanları korumaktan çok sermayeye tahsis etmeye odaklanıyor. Bu devam ettiği sürece benzer felaketler kaçınılmaz” dedi.