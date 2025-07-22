Bakan Murat Kurum Yeni Sosyal Konutların Görüntülerini Paylaştı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’de inşası tamamlanan TOKİ sosyal konutlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, TOKİ hem depremden etkilenen illerde yeni konutlarla vatandaşları kalıcı yuvalarına kavuşturuyor hem de ülke genelindeki sosyal konut projeleriyle güvenli ve dirençli yaşam alanları oluşturuyor.

1854 KONUT TESLİM EDİLDİ

Bu projeler kapsamında Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde yer alan Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde toplam 2 bin 360 konutluk büyük bir proje hayata geçirildi. 380 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen çalışmalarda, şu ana kadar 1854 konut hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan 506 konutun ise yıl sonuna kadar sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

'GÜLE GÜLE OTURSUNLAR'

Bakan Kurum, teslim edilen dairelerde yeni hayatlarına başlayan vatandaşların görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Bir yandan 11 ilimizde afet konutlarımızı bitiriyor, bir yandan dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut üretmeye devam ediyoruz. Balıkesir'de ailelerimize sağlıklı, güvenli TOKİ evlerinin anahtarlarını teslim ettik. Güzel günlerde otursunlar." ifadelerini kullandı.

'BURASI AYRI BİR MEMLEKET OLDU'

Paylaşılan videolarda TOKİ Uzmanı Hakan Kılıç, bu projelerde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sosyal alanların da planlandığını belirtti. Hak sahibi Şenol Çimen ise TOKİ konutlarına sahip olmanın pek çok kişi için önemli bir hayal olduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: "İlerleyen zamanlarda burası ayrı bir memleket oldu. Çok sağlam binalar, yaz kış demeden çok uğraşla yapıldı. Bir komşumuz var, klima taktıracaktı. Usta geldi, 'ben bu duvarı kıramam' dedi. Burada çok emek var, buraları yaparken makinelerle kırdılar."

Kaynak: AA