Sokak Ortasında Dehşet! Dakikalarca Sürükledi... Genç Kızların Korkunç Kavgası Kamerada

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Batman’da Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi’nde bir genç kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

4 genç kız tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 genç kızın 1 kişiyi tuttuğu, diğerinin ise tekme ve yumruk attığı görüldü.

Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA