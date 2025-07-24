Sokak Ortasında Dehşet! Dakikalarca Sürükledi... Genç Kızların Korkunç Kavgası Kamerada
Batman’da sokak ortasında saç başa kavga eden genç kızlar mahalleyi ayağa kaldırdı. Genç kızlardan biri diğerini yerlerde sürüklerken, korkunç kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Batman’da Çarşı Mahallesi Gülistan Caddesi’nde bir genç kız grubu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
4 genç kız tartışması kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 genç kızın 1 kişiyi tuttuğu, diğerinin ise tekme ve yumruk attığı görüldü.
Bir süre sonra çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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