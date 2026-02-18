'Casusluk' İddianamesi Kabul Edildi: İlk Duruşma 11 Mayıs'ta

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı. İddianame 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşma 11 Mayıs’ta görülecek.

Görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında yürütülen 'casusluk' soruşturması tamamlandı.

Şüpheliler hakkında 'Siyasal casusluk' suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma, 11 Mayıs 2026 tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

İddianame 4 Şubat'ta hazırlanmış ve mahkemeye gönderilmişti.

Savcılık, 'İstanbul Senin' uygulamasını kullanan milyonlarca kişinin verilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığını ve dark web üzerinden satıldığını iddia ediyor. Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "İsrail, PKK ve FETÖ ile bağlantılı olduğu" iddia edilen Hüseyin Gün ile irtibatlı olduğunu da ileri sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da 27 Ekim'de tutuklanmış, sonrasında Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendiği TELE1 kanalına kayyım atanmıştı.

Kaynak: DHA

