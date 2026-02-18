İstanbul Büyükçekmece'de İETT Kazası: Yaralılar Var

İstanbul Büyükçekmece'de İETT otobüsü kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, saat 14.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İETT otobüsü önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildi.

5 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralananlara ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün yolda ilerlerken önce orta refüjdeki bariyerlere, ardından da sağ şeritteki bariyerlere çarparak durabildiği anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece İETT
