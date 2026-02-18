Bakan Fidan Washington’da Kritik Zirveye Katılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Şubat 2026 tarihinde Washington'da düzenlenecek Barış Kurulu'nun ilk toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Türkiye, Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Bakan Fidan'ın toplantıda yapacağı hitapta, Filistin meselesinin çözümüne yönelik çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulaması ve Türkiye'nin bu yöndeki girişimlere desteğini yinelemesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, İsrail'in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların kesintisiz ve yeterli miktarda ulaştırılmasını engellemeye yönelik uygulamalarına son vermesi gerektiğini ifade etmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin Gazze'de insani yardım sağlamayı sürdüreceğini ve yeniden imar faaliyetlerine katkı sunmaya hazır olduğunu kaydetmesi de beklenen mesajlar arasında.

Konuşmada, Gazze'de Filistin halkının haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulacak uluslararası mekanizmalarda Türkiye'nin yer alma iradesinin yineleneceği; Batı Şeria'da artan yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci şiddetine karşı uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğinin vurgulanacağı belirtiliyor.

Türkiye'nin iki devletli çözüm perspektifine desteğinin de teyit edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi