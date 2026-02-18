'Kent Uzlaşısı' Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan “Türkiye İttifakı/Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın dördüncü duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Bir önceki duruşmada, tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, tahliye edilmişti.

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluk hallerinin ise devam etmesine karar verilmişti.

TAHLİYE KARARI

Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, Elif Gül ve Turabi Şen’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi.

Böylelikle yaklaşık bir yıldır süren İstanbul’daki 'Kent Uzlaşısı' davalarında tutuklu yargılanan sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta yapılacak.

Adli kontrolü bulunan 8 sanığın ise adli kontroller tedbirlerinin devam etmesine karar verildi.

'KENT UZLAŞISI' DAVASI

Kent uzlaşısı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan stratejik birliği ifade ediyor. DEM Parti, Kent uzlaşısını “Kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmak” olarak tanımlamıştı. Bu çerçevede, Batı illerindeki bazı bölgelerde aday çıkarmayıp CHP ile iş birliği yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise yerel seçimlerin ardından Kent uzlaşısını "Terör örgütü PKK’nın metropol illerde etkinliğini artırma hedefi taşıyan bir faaliyet" olarak tanımlamıştı.

Bu kapsamda soruşturmalar başlatılmış, ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış ve yerine kayyım atanmıştı.

30 Ekim 2024’te tutuklanan Ahmet Özer, "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla tutuklu bulunduğu "Aziz İhsan Aktaş soruşturması" kapsamında Temmuz 2025'te tahliye edilmişti.

Özer'e "Kent uzlaşısı" davasında 2025 yılının Kasım ayında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: ANKA