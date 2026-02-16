Ekrem İmamoğlu'nun Diploma Davası 6 Temmuz'a Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilen ve ertesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili zincirleme şekilde “resmi belgede sahtecilik” iddiasıyla açılan ve 8 yıl 9 ay hapsi istenen davanın dördüncü duruşması, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki 2 no’lu duruşma salonunda görüldü.

Duruşmayı, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, kızkardeşi Neslihan Yakupcebioğlu, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Bülent Tezcan, Umut Akdoğan, CHP PM üyeleri Tolga Sağ, Turgay Özcan, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun ile Almanya, Belçika gibi bazı ülkelerin konsolosluk temsilcisi de izledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma savunmaların ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne müzekkere yazılarak gerekçeli kararın istenmesine karar vererek bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi.

Kaynak: ANKA