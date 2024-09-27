Canlı Yayında Tek Tek Anlatmış! Serhat Akın, Vurulacağını Biliyormuş

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, dün gece silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Serhat Akın hemen hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu açıklanan Serhat Akın'ın Galatasaray derbisi sonrası yaptığı açıklamalar tekrar gündem oldu.

İŞTE SERHAT AKIN'IN O SÖZLERİ...

Konuşmasının bir bölümünde yaptığı eleştiriler nedeniyle hedef haline getirildiğini ifade eden Serhat Akın'ın, kendisini vurması için 'adam tutulduğunu şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe’ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Söyleyen bir tek benim. Beni de dışladılar her yerden seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar şimdi adam tuttular beni indirecekler. İstediğinizi tutun bir fazlasını da ben koyacağım. Benim karıma, kızıma laf edenin bir yerde ağzına tokadı patlatırım."