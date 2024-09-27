TFF'den Silahlı Saldırıya Uğrayan Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Mesajı

Eski milli futbolcu Serhat Akın, program sonrası Beykoz'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası ayağından yaralanan Akın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırının ardından, internet sitesinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin yayımladığı mesaj şöyle:

"A Milli Takımı'mızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem