Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı!

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Fenerbahçe program çıkışında silahlı saldırıya uğradı!

Sports Digitale isimli YouTube kanalında spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, program çıkışında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Akın, Fenerbahçe'deki mevcut yönetime yönelik muhalif söylemleriyle ön plana çıkıyordu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Serhat Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe"

'FENERBAHÇE YÖNETİMİNİN BU DAVAYA MÜDAHİL OLMASI LAZIM'

Saldırının ardından konuşan Neo Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Bir zamanlar Türkiye'de 90'larda gazeteci suikastleri oluyordu. Oralara mı döneceğiz yani? Türkiye'ye yakışmayan şeyler bunlar. Bu olayın çok net bir şekilde ivedilikle sonuçlanması lazım. Fenerbahçe yönetiminin de özellikle bu davaya müdahil olması lazım." diye konuştu.