Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı!

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, program çıkışında silahlı saldırıya uğradı!

Son Güncelleme:
Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı!

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, Fenerbahçe program çıkışında silahlı saldırıya uğradı!

Sports Digitale isimli YouTube kanalında spor yorumculuğu yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın, program çıkışında silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Akın, Fenerbahçe'deki mevcut yönetime yönelik muhalif söylemleriyle ön plana çıkıyordu.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Serhat Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe"

Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı! - Resim : 1

'FENERBAHÇE YÖNETİMİNİN BU DAVAYA MÜDAHİL OLMASI LAZIM'

Saldırının ardından konuşan Neo Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, "Bir zamanlar Türkiye'de 90'larda gazeteci suikastleri oluyordu. Oralara mı döneceğiz yani? Türkiye'ye yakışmayan şeyler bunlar. Bu olayın çok net bir şekilde ivedilikle sonuçlanması lazım. Fenerbahçe yönetiminin de özellikle bu davaya müdahil olması lazım." diye konuştu.

Serhat Akın Silahlı Saldırıya Uğradı! - Resim : 2

Son Güncelleme:
Siirt'te "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" Konulu Program Düzenlendi Siirt'te "Değerimiz Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma" Konulu Program Düzenlendi
Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı! Yaya Yolundan Geçen Kadını Öldürdü Ehliyetsiz Sürücü Dehşet Saçtı
Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek Kiracılar İçin Kötü Bir Karar Daha! Bunu Yapanlar Tahliye Edilebilecek
Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş Bu Bitki Yaşlanmaya Meydan Okuyor : Gençlik İksiriymiş