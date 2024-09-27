Ahmet Çakar'dan Serhat Akın'a Geçmiş Olsun Mesajı: 'Sakın Sinme, Geri Adım Atma'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın dün gece geç saatlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Serhat Akın'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

2004 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası adeta ölümden dönen ünlü yorumcu, eski hakem Ahmet Çakar, Serhat Akın için sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Saldırı haberini alır almaz önce, "Geçmiş olsun Serhat kardeşim. Sakın sinme sakın korkma sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" mesajı attı.

Ahmet Çakar bu paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "20 sene önce ben de belimden ve karnımda beş tane yemiştim. Beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol seninkiler yakalanacak."

AHMET ÇAKAR'A NE OLMUŞTU?

1998 yılında hakemliği bırakan Dr. Ahmet Çakar, sağlık personeli olarak çalışırken bir yandan da futbol yorumculuğuna başladı. 25 Şubat 2004 tarihinde Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken aracının içinde silahlı saldırıya uğradı, vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Yaya olarak kaçan saldırgan yakalanamadı.