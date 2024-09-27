Ortaca'da Dikenli İncir İçin Kollar Sıvandı

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Faaliyetleri kapsamında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle Batı Akdeniz Havzası’nda Dikenli İncir (Frenk İnciri, Mısır İnciri) tespit çalışmalarına başladı.



Dikenli İncir, hem ekonomik değer hem de ekolojik faydaları ile dikkat çeken bir bitki türü olarak biliniyor. Bu türün tespit çalışmaları, mevcut çeşitlerin korunması ve yeni, daha verimli ve dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Tarım uzmanları, bu çalışmaların tarımsal üretkenlik açısından önemli bir katkı sağlayacağını ve bölgede tarımın sürdürülebilirliğine destek olacağını belirtiyor. Tarım sektöründeki bu yenilikçi yaklaşım, yerel üreticilerin gelir seviyelerini artıracak ve bölge ekonomisine olumlu etkilerde bulunacağı ifade ediliyor.



Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bu projeyle tarımsal araştırmaların ve geliştirmelerin yaygınlaştırılması, yerel çeşitlerin korunması ve tarımda organik üretim yöntemlerinin teşvik edilmesi konularında kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüleceği belirtiliyor.. Dikenli İncir tespit çalışmaları, önümüzdeki dönemde de devam ederek, bölgedeki tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA