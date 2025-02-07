Canlı Yayında Gergin Anlar... Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile Türker Akıncı Birbirine Girdi: 'Ahmet Ercan'ı Al, O Anlatsın'

Ege Denizi'nde kısa bir süre içerisinde meydana gelen yüzlerce deprem endişe yaratırken, sarsıntıların Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu. Beyaz TV ekranlarında Türker Akıncı'nın konuğu olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayın esnasında Türker Akıncı ile Şener Üşümezsoy arasında tartışma yaşandı. Akıncı "Net bir cümle söylesene yanardağ patlamaz patlasa bile ufak bir patlama olur..." diyerek Üşümezsoy'dan konuyu daha anlaşılır bir dille değerlendirmesini istedi. Üşümezsoy ise Akıncı'nın kendisini dinlemediğini dile getirdi. Üşümezsoy, "Söylüyorum bin defa söylüyorum..." ifadesiyle Akıncı’ya yanıt verdi.

'KARŞINDA CELAL ŞENGÖR VARMIŞ GİBİ ANLATIYORSUN'

Akıncı ise, "Ama söylemen lazım hocam vatandaş anlamıyor. Sen karşında Celal Şengör varmış gibi anlatıyorsun. Ama vatandaş var hocam, Hakkari'de oturan Ahmet amcanın bunu anlaması lazım, Trabzon'daki veli amcamın alması lazım hocam" ifadelerini kullandı.

'BIRAK HAKKARİ DİNLEMESİN'

Üşümezsoy, ise "Ne diyor vatandaş. Bırak Hakkari dinlemesin. Girme şuna en sevmediğim laf bu ya. Ben bunu çok iyi bilip anlatıyorum" diye yanıt verdi.

'SEN GİT AHMET ERCAN’I AL ANLATSIN'

Akıncı ise bu sözlerin üzerine "Ben anlamadım mesela vatandaş nasıl anlayacak. Ben dediğinizi anlamıyorum, ben değil kimse anlamıyor" ifadelerini kaydetti. Üşümezsoy ise Akıncı'yı kendisini dinlememekle suçlayarak "Sen dinlemiyorsun da ondan. Boyuna soru sorayım diyorsun... Dinlemiyorsun, dinlesen anlayacaksın. Kesmeden dinle lütfen anlayacaksın. Git sen Ahmet Ercan'ı al veya birini al anlatsın. 5 dakikamız gitti boşu boşuna" diyerek konuyu anlatmaya devam etti.

Akıncı ise bu anlarda "La ilahe illallah ya" diyerek tepkisini gösterdi.

Kaynak: Beyaz TV