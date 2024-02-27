Çanakkale'deki depremin ardından 3.0 büyüklüğünde artçılar

Çanakkale Biga'da bugün 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7 km derinlikte meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası olumsuz bir kayıt gelmezken, sarsıntının artçıları sürüyor.

İlk artçı 20 dakika sonra 3.0 büyüklüğünde gerçekleşirken ikinci artçı 19.30'da yine 3.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Üçüncü artçı ise 20.31'de yine 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.