Çanakkale'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çanakkale'nin Lapseki ilçesi olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.5 olarak açıklanırken, derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Çanakkale'nin diğer ilçeleri ile yakın olan Bursa'nın Karacabey, Mustafakemalpaşa ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Edremit Körfezi'nde de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Çanakkale'de meydana gelen deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, "Çanakkale Biga'da 4️,6️ büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem