Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi

Barış Akademisyenlerinin bildirisine imza attığı için görevinden ihraç edilen ancak 8 Kasım'da hakkında göreve iade kararı verilen Mühdan Sağlam yeniden görevden ihraç edildi.

Son Güncelleme:
Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilmesinin ardından 8 Kasım'da hakkında göreve iade kararı verilen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildi.

Sağlam yeniden ihraç edildiğini sosyal medyadan duyururken, “2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…” ifadelerini kullandı.

Mühdan, bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Barış Akademisyenleri İstinaf Mahkeme Ankara Üniversitesi
Son Güncelleme:
Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi
Depremde 78 kişiye mezar olmuştu: Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı! Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı!
Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu
Sosyal-İş: Ramazan ayında oruç tutmayan personel için öğlen yemeği servisi gerçekleştirilmeli Sosyal-İş: Ramazan ayında oruç tutmayan personel için öğlen yemeği servisi gerçekleştirilmeli
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'