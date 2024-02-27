Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attığı için Ankara Üniversitesi'deki görevinden ihraç edilmesinin ardından 8 Kasım'da hakkında göreve iade kararı verilen Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam, istinaf mahkemesi kararıyla yeniden ihraç edildi.

Sağlam yeniden ihraç edildiğini sosyal medyadan duyururken, “2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM. Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız…” ifadelerini kullandı.

2017’de Barış Akademisyeni olduğum için ihraç edildiğim üniversiteye kasım ayında mahkeme kararıyla iade edilmiştim. Bugün istinaf mahkemesi kararıyla görevimden TEKRAR İHRAÇ EDİLDİM.



Ne diyeyim, adalet elbet gelecek ve elbet döneceğiz. Yaşattığınızla imtihan olasınız… — Mühdan Sağlam (@muhdansaglam) February 27, 2024

Mühdan, bin 128 akademisyenin imzasıyla 11 Ocak 2016'da yayınlanan "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için 2017 yılında Ankara Üniversitesi'ndeki görevinden KHK ile ihraç edilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem