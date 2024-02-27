Depremde 78 kişiye mezar olmuştu: Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı!

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı'yla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

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Depremde 78 kişiye mezar olmuştu: Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı!

Malatya'da, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bülent Yeroğlu (60), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklar A.Y, B.A. ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Katip Çiçek, duruşmada tanık olarak dinlendi. Çiçek, 8 Şubat 2023-23 Mart 2023 tarihleri arasında Malatya'da koordinatör olarak görev yaptığını, 8 ay da il müdürlüğü görevinde bulunduğunu söyledi.

Bu süreçte Hakimbey Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının kuruma gelip başvurduğunu ve apartmanın 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ depremindeki durumunu sorduğunu kaydeden Çiçek, kendisinin de bu nedenle kurumdaki belgelere baktığını aktardı.

Çiçek, belgeler arasında Hakimbey Apartmanı'nın hasarsız raporunu bilgisayarda gördüğünü dile getirdi.

Müşteki avukatlarının "DASK Elazığ depreminden sonra binada oturanlara ödeme yapmış, hasarsızsa nasıl ödeme yapılıyor?" yönündeki sorusu üzerine Çiçek, DASK'ın ödemeyi kendi eksperlerinin raporuna göre yaptığını, kendilerinin girdiği bilgiye göre yapmadığını söyledi.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Tutuklu sanık Bülent Yeroğlu, tutuksuz yargılanma talep ederek borçları olduğunu ve çalışması gerektiğini dile getirdi.

Yeroğlu, bina önem katsayısına göre apartmanın Elazığ depremini yaşadığını, zemin etüdü ve 1975 yönetmeliğinin sorunlu olduğunu, buna karşılık neden statik projeye yoğunlaşıldığını anlamadığını belirtti.

Yeroğlu'nun adli kontrolle serbest bırakılmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, Elazığ ve Malatya AFAD müdürlüklerinden Hakimbey Apartmanı'nın Elazığ depremindeki hasar durumuna ilişkin tutulan tutanak, fotoğraf ve itiraz dilekçelerini göndermelerini kararlaştırarak duruşmayı 14 Mayıs'a erteledi.

Kaynak: AA

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