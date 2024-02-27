Saray yalanladı, Adalet Bakanı 'kiralarda zam sınırı' ifadelerinde ağız değiştirdi: 'O gün geldiğinde...'

Kira zammında yüzde 25 sınırının uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu olurken, Saray tarafından yalanlanan Adalet Bakanı Tunç bu kez Meclis'i işaret etti.

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Saray yalanladı, Adalet Bakanı 'kiralarda zam sınırı' ifadelerinde ağız değiştirdi: 'O gün geldiğinde...'

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl başlatılan ve Temmuz 2024'te sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı kuralının devam ettirilip ettirilmeyeceği merak edilirken, AKP cephesinden farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar! Saray, Adalet Bakanı'nı yalanladı: Kiralarda zam nasıl olacak?Ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar! Saray, Adalet Bakanı'nı yalanladı: Kiralarda zam nasıl olacak?Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kira zammı sınırının süresi dolduğunda uzatılmayacağını söylemiş, Bakan Tunç bu ifadeleri doğrudan Saray tarafından yalanlanmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi’ iddiası doğru değildir" diyerek bir açıklama paylaşmıştı.

Bakan Tunç, bugün Haber Global’de katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Tunç açıklamasında bu kez Meclis’i işaret etti.

Tunç yaptığı yeni açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önceliğimiz enflasyon hedefinin tutturulması. Pandeminin etkisi, depremin etkisi, diğer etkenler ekonomimizi olumsuz etkileyen hususlar. Tüm dünya etkilendi. Meclis böyle bir tedbiri düşündü haklı olarak. Bunun uzatılıp uzatılmayacağı o gün belirlenecek. O günkü şartlar geldiğinde Meclisimizin vereceği karardır."

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