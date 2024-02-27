Sosyal-İş: Ramazan ayında oruç tutmayan personel için öğlen yemeği servisi gerçekleştirilmeli

DİSK Sosyal-İş Sendikası, örgütlü olduğu Türk Standartları Enstitüsü’nden Ramazan ayı boyunca çeşitli nedenlerle oruç tutmayanlar için öğle yemeği servisine devam edilmesini talep etti.

Son Güncelleme:
Sosyal-İş: Ramazan ayında oruç tutmayan personel için öğlen yemeği servisi gerçekleştirilmeli

DİSK Sosyal-İş Sendikası, Türk Standartları Enstitüsü’nde Ramazan ayı boyunca öğlen yemeği servislerinin devam etmesini talep etti.

Sendikanın Ankara Şubesi’nce, Türk Standartları Entitüsü Başkanlığı’na konuyla ilgili gönderilen yazıda şöyle dendi:

“Türk Standartları Enstitüsü’nde geçtiğimiz yıllarda Ramazan ayında öğle yemeği servisi gerçekleştirilmemiş ve çay ocakları kapatılmıştır. Hepinizin bildiği üzere Ramazan ayında oruç tutarak ibadetini gerçekleştiren çalışanların bulunmasının yanında dini inançları, sağlık sebepleri vs. gibi sebeplerle oruç tutmayan çalışanlar da bulunmaktadır.

İdarenin görev ve yükümlülüğü, sayısı ne olursa olsun oruç tutan çalışanların olduğu kadar çeşitli sebeplerle tutmayan çalışanların da haklarını güvence altına almaktır. Aksi bir durum Anayasa’nın 'Din ve Vicdan Hürriyeti' başlıklı 24. Maddesine ve 'Kanunu önünde eşitlik' başlıklı 10. Maddesine aykırılık teşkil edecektir. Kaldı ki geçmiş yıllarda birçok kamu kurumunda oruç tutmayan personele öğle yemeği servisinin gerçekleştirilmesi yönünde girişimde bulunulması konusunda talepler ulaşmaktadır. Talebimiz geçmiş yıllarda anayasal haklara aykırılık teşkil eden bu uygulamanın bu yıl tekrar edilmemesidir. Ramazan ayı süresince oruç tutmayarak personel sayısının belirlenerek öğle yemeği servisinin gerçekleştirilmesi konusunda gereğini arz ederiz.”

Kaynak: ANKA

Etiketler
DİSK Ramazan
Son Güncelleme:
Martı'nın kurucusu İBB'ye teslim etti: 376 bin imza toplandı Martı'nın kurucusu İBB'ye teslim etti: 376 bin imza toplandı
Yapım şirketi duyurdu: Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın artık kim canlandıracak Kızılcık Şerbeti'nin 'Apo'sunu bakın kim canlandıracak
Saray yalanladı, Adalet Bakanı 'kiralarda zam sınırı' ifadelerinde ağız değiştirdi: 'O gün geldiğinde...' Saray yalanladı, Adalet Bakanı 'kiralarda zam sınırı' ifadelerinde ağız değiştirdi
Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi Settar Tanrıöğen'in diziye dönüp dönmeyeceği belli oldu! Yıkan haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'