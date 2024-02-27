Ahmet Ercan açıkladı: Biga'da 4.6'lık depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydan geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

Deprem saat 16.09 sularında kaydedildi.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çanakkale'nin Lapseki ilçesi olarak, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.

ERCAN: SIKINTI YOK

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'deki deprem hakkında açıklamada bulundu.

Ercan, şunları söyledi:

"Biga-Çan kırığı KAK’ın Erdek’den doğru gelen Edincik kırığının, Edremit Körfezine sarkan koludur. Bu kolun deprem üretebilirliği M6-6,2 arasındadır. Bugün 7 km derinde Biga’da olan M4,5 yıkıcı değildir. 1983’de M6,1’lik depremi VIII yıkım gücünde olmuş 3 kişi ölmüştür. Sıkıntı yok."

Kaynak: Gerçek Gündem