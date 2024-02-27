Ahmet Ercan açıkladı: Biga'da 4.6'lık depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?

AFAD Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini belirtmişti. Deprem uzmanı Ahmet Ercan, son bu depremden sonra "Edincik kırığının, Edremit Körfezine sarkan koludur. Bu kolun deprem üretebilirliği M6-6,2 arasındadır. Sıkıntı yok" dedi.

Ahmet Ercan açıkladı: Biga'da 4.6'lık depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?

Çanakkale'nin Biga ilçesinde deprem meydan geldi.

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.

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Deprem saat 16.09 sularında kaydedildi.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Çanakkale'nin Lapseki ilçesi olarak, büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.

ERCAN: SIKINTI YOK

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale'deki deprem hakkında açıklamada bulundu.

Ercan, şunları söyledi:

"Biga-Çan kırığı KAK’ın Erdek’den doğru gelen Edincik kırığının, Edremit Körfezine sarkan koludur. Bu kolun deprem üretebilirliği M6-6,2 arasındadır. Bugün 7 km derinde Biga’da olan M4,5 yıkıcı değildir. 1983’de M6,1’lik depremi VIII yıkım gücünde olmuş 3 kişi ölmüştür. Sıkıntı yok."

Kaynak: Gerçek Gündem

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