İsrail'in başkenti Tel Aviv'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi

İsrailli aktivistler, bugün yapılan yerel seçimlerle eş zamanlı olarak başkent Tel Aviv'de savaş karşıtı protesto düzenledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de savaş karşıtı gösteri düzenlendi

İsrailli aktivistler, bugün yapılan yerel seçimlerle eş zamanlı olarak başkent Tel Aviv'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

"Gazze'de 30 bin kişi öldürüldü. Soykırımı önlemek için oy verin. Şimdi ateşkes, esir takası anlaşması, ablukayı kaldırın, Filistin'e özgürlük" çağrısıyla Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye onlarca kişilik aktivist grubu katıldı.

Göstericiler, "Seçim yapmak bizim elimizde: Bombardımanı durdurun" yazılı pankart açtı, "Ellerimizde kan var", "İsrail, Gazze'yi aç bırakıyor", "Savaş suçtur", "Soykırımı durdurun", "Refah'ın çocuklarını seçin" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can veren Filistinlilere işaretle üzerinde 28 bin yazan bir pankartın "30 bin" rakamıyla düzeltildiği dikkati çekti.

Göstericiler, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı acıyı ve insanlık dramını ortaya koyan fotoğrafları meydanda sergiledi.

Yoldan geçen bazı İsrailliler, gösteri yapan gruba tepki gösterirken taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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