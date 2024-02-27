Türkiye; fen, matematik ve okumada küme düştü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 3 yılda bir, 15 yaşındaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin 2022 sonuçları açıklandı.

TÜRKİYE OECD ÜLKELERİNİN GERİSİNDE KALDI

Sonuçlara göre Türkiye 36. sıraya geriledi. Türkiye bu sonuçla OECD ülkelerinin gerisinde kaldı.

OKUDUĞUNU ANLAMADA 10 PUAN DÜŞTÜK

Sonuçlara göre ayrıca Türkiye'deki öğrencilerin okuduğunu anlama yeteneği skoru, 2018'e göre 10 puan düştü.