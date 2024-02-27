Özel'in kendisini eleştireceğini anlayan TRT yayından nasıl çıkacağını şaşırdı: Yayının sosyal medya kaydı da silindi

Yayınlarında CHP başta olmak üzere muhalefete yer vermeyen TRT Haber, bir anda Özgür Özel'in grup toplantısını canlı yayınlamaya başladı. Özel'in durumu öğrenmesiyle TRT hakkında eleştirilerde bulunmasıyla, yayın kısa sürdü. TRT anında yayından çıktı.

Son Güncelleme:
Özel'in kendisini eleştireceğini anlayan TRT yayından nasıl çıkacağını şaşırdı: Yayının sosyal medya kaydı da silindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, konuşma yaptığı sırada TRT Haber’in yayına girdiğini öğrenince kurumun partisi ve diğer muhalefet partilerine ayırdığı sürelere dikkat çekti.

Özgür Özel'den Erdoğan'a: Sen ABD destekli bir projenin ürünüsünÖzgür Özel'den Erdoğan'a: Sen ABD destekli bir projenin ürünüsünSiyaset

Özel, TRT hakkında konuşmaya başladığı anda TRT yayından çıkarak, daha sonra kanalın sosyal medya hesabındaki 3 dakika 25 saniyelik videoyu da kaldırdı.

'ÖLÜRSEM CENAZE TÖRENİMİ VERECEKLER HERHALDE'

Özel, konuşmasında TRT’ye ilişkin şu açıklamayı yapmış ve “Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum” demişti:

"TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum."

Etiketler
TRT Özgür Özel CHP Muhalefet
Son Güncelleme:
TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir TRT1'den Kuruluş Osman'a rakip dizi... Yeni dizi ATV'yi şaşkına çevirebilir
Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi Barış Akademisyeni Mühdan Sağlam yeniden ihraç edildi
Depremde 78 kişiye mezar olmuştu: Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı! Tutuklu sanık hakkında tahliye kararı!
Kaktüsün solmasını önlüyor... Kaktüs beslerken deneyin hızlıca çiçek açıyor Kaktüsün solmasını önlüyor... Kaktüs beslerken deneyin hızlıca çiçek açıyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
Karşı koymak neredeyse imkansız: En çekici 4 burç açıklandı En çekici 4 burç açıklandı
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'