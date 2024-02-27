Seçil Erzan'ın aldığı ve verdiği paraların kaydı ortaya çıktı; Defterindeki F.T ve Hoca ayrıntısı dikkati çekti

Yüksek kar vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırmaktan yargılanan Seçil Erzan’ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu arasında geçen konuşmalar da dava dosyasına girdi.

Erzan’ın silinen fotoğrafların imajı alındı. Defterinde Fatih Terim olduğu düşünülen ‘F.T’ ve ‘HOCA’ diye yer alan kısaltmaların karşısında 10 milyon dolar para ödendiği görülüyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına gelen raporda, Seçil Erzan’ın Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile aralarında geçen mesajlara da yer verildi.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk’ün haberine göre, Seçil Erzan’ın Hakan Ateş’le yaptığı görüşme 2018 ve 2020 yıllarını arasında gerçekleşmiş. Erzan’ın eski sevgilisi Nuri Köşkdere ile yaptığı konuşmada, duyduğu pişmanlığı ‘İnsanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti. Hayatlarını mahvettim’ sözleriyle özetlemiş.

ARDA'YA 2 MİLYON VEREBİLİR MİYİM?

Seçil Erzan’ın Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile 28 Şubat 2023 tarihinde WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma şöyle:

Seçil Erzan: Mehmet Bey müsait misiniz?

Mehmet Aydoğdu: Merhaba. Dubai’deyim.

Seçil Erzan: Selam

Mehmet Aydoğdu: Toplantı. Buradan yaz.

Seçil Erzan: Amanın))) Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Fatih Hoca’yı ne yaptın. Arayacaktın?

Seçil Erzan: Bodrum’da gelince arayacağım. Bende yanına geçeceğim.

Mehmet Aydoğdu: Krediyi kullandırdın mı?

Seçil Erzan: Kullandırdım. Borcunu ödedi.

'YÜKSEK FAİZLE VERCEM DEME, CESUR OL'

Mehmet Aydoğdu: Haber vermedin. Arda’yı verebiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Arda’ya 2 milyon verebilir miyim?

Mehmet Aydoğdu: Kredilere onaylatabiliyorsan ver.

Seçil Erzan: Şermin hanıma söyleyemiyorum. Ona sor dediler.

Mehmet Aydoğdu: Söyle. Yüksek faizle vercem deme. Cesur ol.

Seçil Erzan: Yok hemen hayır der. Net

Mehmet Aydoğdu: Perşembe konuşuruz. Yarın dönüyorum.

F.T VE HOCA KOD ADLARI DİKKATİ ÇEKTİ

Telefondaki fotoğraflar incelendiğinde dava konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen fotoğraflar olduğu ve daha sonra bu fotoğrafların bir çoğunun Seçil Erzan’ın telefonundan silindiği görülmüş, alınan imaj yardımı ile silinen fotoğraflar geri getirildi. Fotoğraflar incelendiğinde ajanda üzerinde “ATİLLA”, “ALİ”, “NUR”, “NAZLI”, “HOCA”, “F.T”, “UMUT” “TANIN”, “MERVE”, “HÜSEYiN”, “MOCĠ”, “NURAY”, “ENİŞTE”, “TEYZE”, “DERAS”, “SÜLEYMAN”, “ERKAN” gibi ibareler yazdığı ve ibarelerin yanında alınan ve verilen paraların notlarının tutulduğu görüldü.

Erzan’ın ‘F.T’ ve ‘HOCA’ diye kod verdiği kişiden alınan ve verilen para şöyle kaydedilmiş:

Hocam: 9 Mayıs 2.000.000 TL ödendi Umut geldi aldı, Hoca: 10 mio usd -> Ocak 28 Kasım 6.950 usd F.T=> 1.000.000 TL + (F.T’ye 1 mart 1.505 ödendi) 2000 ödendi => 1.800 mociden geldi 25 şubatta 1 mio Hocaya verdim. 800 kaldı, (Hocaya 2 mio TL+70.000 usd 9 mayıs ödendi)

7 NİSAN MESAJLARI: ŞİMDİ HOCAYI ARIYORUM

Seçil Erzan’ın ortadan kaybolduğu tarih olan 7 Nisan’da Volkan Bahçekapılı, Emre Çolak ve Ayhan Akman’ın Erzan’a attığı son mesajlar da dava dosyasına girdi. Bahçekapılı’nın Erzan’a attığı son mesajda, "Ya sen ne kadar yalancı bir kadınmışsın. Şimdi hocayı arıyorum" derken, Emre Çolak, "Seçil Hanım bekliyorum saat 2 oldu. Şaka mı yapıyorsun ya" mesajı atmış. Ayhan Akman ise, "Ben artık bu işi soracağım. Aramayı düşünmüyor musun?" dediği görüldü.

'HERKESİ MAHVETTİM'

Geri getirilen konuşmalardan biri de Erzan’ın eski sevgilisi Nuri Köşkdere ile olan yazışmaları. Çorlu AK Parti meclis üyeliğinden istifa eden Köşkdere ile Erzan arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Seçil Erzan: Bozcaada'ya 300 bin usd borç var. Çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın anneme orda bakarsınız. Sürekli karı koca beni tehdit ediyorlar, bankayı basıyor.

Nuri Köşkdere: Kim?

Seçil Erzan: Merve ve Tanin

Seçil Erzan: Ben kötü bir şey yapmadım Nuri, iyi kötü herkes bir şeyler kazandı olanlar benim hayatıma oldu, ne bir yuvam oldu nede bir ailem kaldı.

Nuri Köşkdere: Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Tek sorumlu sensin durduramadık seni

Seçil Erzan: Beni takip ettiriyor, her şeyimi kaydediyor telefonlarımı kocası ayrı o ayrı (Merve ve Tanin Yılmaz’ı kastediyor)

Nuri Köşkdere: Seçil her şey düzelir yanlış bir şey yapma. Yapılan ne varsa cezasını çekersin

Seçil Erzan: Çarem yok Nuri herkes beni bir kaşık suda boğar çok ağır ve adice bir şey oldu kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim.