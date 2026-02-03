Çanakkale’de Suç Örgütüne Darbe! Balistik Yelek ve Kılıç Detayı

Çanakkale'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de Suç Örgütüne Darbe! Balistik Yelek ve Kılıç Detayı
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan soruşturmada, elebaşılığını S.A'nın yaptığı, kentte faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi olaylar gerçekleştirdiği tespit edildi.

6 AYLIK TAKİP

Yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda belirlenen 25 adrese 'Seyit-17' isimli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 105 fişek, 5 av tüfeği kartuşu, 7 şarjör, 97 gram uyuşturucu, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

