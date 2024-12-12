Çanakkale'de Şiddetli Deprem! Çevre İllerden de Hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nin Çanakkale açıklarında saat 14.34'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu. Korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.
Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 14.34'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü.
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise 4.4 büyüklüğündeki deprem 25,.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 12, 2024
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/wnu7okuFhZ
12.12.2024, 14:34:52 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 14.5 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 12, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Saros Körfezi - [13.52 km] Eceabat (Çanakkale)
Tarih:2024-12-12
Saat:14:34:51 TSİ
Enlem:40.41778 N
Boylam:26.23861 E
Derinlik:25.5 km
Detay:https://t.co/z0z0JdbW0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu söyleyerek "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi