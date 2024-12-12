Çanakkale'de Şiddetli Deprem! Çevre İllerden de Hissedildi.

Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi saat 14.34'te kaydedilen depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ise 4.4 büyüklüğündeki deprem 25,.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13.52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Korkutan deprem çevre illerde de hissedildi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Prof. Dr. Naci Görür de depremle ilgili açıklama yaptı. Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde olduğunu söyleyerek "Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi