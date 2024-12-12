Odunlukta Bulunan Ceset Soruşturmasında İki Tutuklama

Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Yakutiye ilçesi, Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Sabah sobayı yakmak üzere odunluğa giden işçi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatanın Erdem Ertekin olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri kameranın 10 Aralık 2024 günü saat 20.30 ila 23.00 sıralarında kayıt yapmadığı, diğer saatlerde normal çalıştığını belirledi.

Erdem Ertekin'in cesedi, ekiplerin çalışmasının ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan ilk incelemede Ertekin'in vücudunda darp izleri saptandı. Ekipler, ‘Kasten yaralama, ‘Hırsızlık’, ‘Mala zarar verme’ gibi suçlardan 24 kaydı bulunan 23 yaşındaki Hasan Lütfü Yumkaday ile ‘Kasten yaralama’ ve ‘Hırsızlık’ gibi suçlardan 7 kaydı bulunan 28 yaşındaki Emirhan İçli'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, suçlamaları reddetti. Şüphelilerden Hasan Lütfü Yumkaday ifadesinde, "Erdem yanımıza geldiğinde kafası güzeldi, kendisine dokunmadık. Sandalyeden düşünce paniğe kapılıp patronum kızar diye kamerayı kapattım. 'Ben iyiyim beni kapının önüne bırakın' dedi. Durumu da iyiydi biz de arka tarafa bırakıp gittik" dedi.

Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan 2 şüpheli, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA