'Devlet Bakımındaki 2 Çocuğa Şiddet' İddiasına Bakanlıktan Yalanlama

Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "2 çocuğa kötü muamele yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Gaziantep’te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı” iddiaları 23 Kasım tarihli basın açıklamamızda da belirttiğimiz üzere titizlikle araştırılmış olup, adli tıp raporunun detaylarının kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulmuştur.

Bakanlığımızca 23 Kasım’da yapılan basın açıklamasında belirttiğimiz üzere Gaziantep’te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edilmiş, çocuklar adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür.

İlk tetkiklerde dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir.

Gelinen son noktada çocukların adli tıp muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır.

Ayrıca olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek neticelendirilmiştir.

Bakanlık olarak her iddiayı titizlikle inceleyerek çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi