Depremde 96 Kişiye Mezar Olmuştu: Ebrar Sitesi Yapsatçısının Cezası Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı davasında karar çıktı. Tutuksuz yargılanan yapsatçı Ahmet Kara, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"9 ŞİDDETİNE DAYANIR"

Yapsatçı Ahmet Kara, yine depremde 146 kişiye mezar olan Hamidiye Sitesi davasında da yargılanıyor. Hamidiye Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden müşteki Ahmet Özalp beyanında, yapsatçı Ahmet Kara'nın binayı '9 şiddetindeki depreme dayanır' diye sattığını iddia etmişti.

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Kaynak: ANKA