Çanakkale'de Şiddetli Deprem
AFAD, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Ege Denizi olarak gösterirken, şiddetini 4.4 olarak duyurdu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi.
AFAD 15.08'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 24.16 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-10-06
Saat:15:08:40 TSİ
Enlem:39.05056 N
Boylam:25.82167 E
Derinlik:24.16 km
Detay:https://t.co/DCTDnMbskG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ 4.4 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Ege Denizi olarak gösterirken, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti.
Rasathane, depremin derinliğini ise 5.6 kilometre olarak paylaştı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 6, 2024
EGE DENIZI https://t.co/qRUM973FEd
06.10.2024, 15:08:38 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 5.6 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: