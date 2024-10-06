Çanakkale'de Şiddetli Deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şiddetli deprem meydana geldi.

AFAD 15.08'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 24.16 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ 4.4 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Ege Denizi olarak gösterirken, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçti.

Rasathane, depremin derinliğini ise 5.6 kilometre olarak paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem